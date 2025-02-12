Газовый кризис в Европе: власти рассматривают крайние меры

Брюссель в поиске решений: цены на газ в ЕС бьют рекорды

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Европейский союз изучает возможность временного введения ограничений на стоимость газа, которая в последние недели достигла исторических максимумов. По данным издания Financial Times, такая мера обсуждается в рамках подготовки документа, который будет представлен в марте. В нём также планируется изложить меры поддержки для европейской тяжёлой промышленности, испытывающей серьёзные трудности.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ флаг европейского союза

На текущей неделе цены на газ в Европе поднялись до самых высоких значений за последние два года. Это связано с аномально низкими температурами и снижением выработки энергии из возобновляемых источников из-за отсутствия ветра. Сейчас стоимость газа в ЕС в три-четыре раза превышает аналогичные показатели в США, что ставит европейские компании в крайне невыгодное положение.

Переговоры о возможном ограничении цен пока находятся на начальной стадии. Однако эта инициатива уже вызвала обеспокоенность среди промышленных групп, опасающихся подрыва доверия к европейскому энергорынку. Кроме того, некоторые страны-члены ЕС, включая Германию и Нидерланды, могут выступить против подобных мер, как это уже происходило ранее.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что фьючерсы на газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года. Это произошло на фоне активного использования запасов из хранилищ из-за аномально холодной погоды.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли. С середины XX века природный газ является важным полезным ископаемым, широко используемым в энергетике как энергоноситель и в крупнотоннажной химии как источник углеводородного сырья для синтеза полимеров и азотных удобрений.

