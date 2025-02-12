Урсула фон дер Ляйен обещает "жесткий ответ" на тарифы США

Брюссель готовит ответные меры на пошлины Трампа

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В среду европейские министры торговли проведут срочные консультации в формате телеконференции, чтобы обсудить обострение торгового конфликта с Соединёнными Штатами. Как сообщает Politico, основным вопросом станет определение степени жёсткости ответных мер ЕС на введённые администрацией Дональда Трампа тарифы для европейского импорта. По данным издания, среди дипломатов нет единой позиции: одни настаивают на немедленном реагировании, другие предлагают сосредоточиться на переговорном процессе, третьи выступают за комбинированную стратегию, сочетающую санкции и диалог.

Фото: Flickr by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брюссель (Бельгия)

Аналитики Politico отмечают, что активное противодействие со стороны ЕС может спровоцировать дальнейшую эскалацию, тогда как отсутствие реакции способно подтолкнуть Вашингтон к ужесточению политики. Ранее, 11 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Брюсселя дать "чёткий и пропорциональный ответ" на американские тарифы в 25% на импорт стали и алюминия, анонсированные Трампом 9 февраля.

Кроме того, администрация США рассматривает возможность расширения протекционистских мер. Речь идёт о введении пошлин на поставки микрочипов, углеводородов, а также цветных металлов. Конкретные страны, которые могут пострадать от этих шагов, пока не названы.

Уточнения

По́шлина - денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

