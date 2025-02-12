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Казахстан и Китай углубляют сотрудничество в газовой сфере

Поставки газа из Казахстана в Китай вырастут в 2025 году
2:20
Мир

Казахстан и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере, о чем свидетельствует новое соглашение между национальными компаниями двух стран. В Астане представители "QazaqGaz" и "PetroChina" заключили дополнение к действующему контракту, которое предусматривает увеличение объемов поставок казахстанского газа в Китай уже в 2025 году. Хотя точные цифры будущего экспорта пока не разглашаются, сам факт подписания этого документа говорит о стремлении сторон к расширению взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

В "QazaqGaz" подчеркнули, что данное соглашение является логичным продолжением многолетнего партнерства с PetroChina и подтверждает важность энергетического сектора в двусторонних отношениях между Казахстаном и Китаем. Подписание состоялось в рамках делового форума, проходившего в столице Казахстана, что подчеркивает экономическую значимость достигнутых договоренностей.

История экспорта казахстанского газа в Китай насчитывает несколько лет. Первый контракт, заключенный в 2017 году, определил максимальный объем поставок в 10 миллиардов кубометров в год. По официальным данным, в период с 2017 по 2021 годы экспортные объемы выросли почти в четыре раза, достигнув отметки в 5,9 миллиарда кубометров. В прошлом году было объявлено о заключении нового контракта, рассчитанного на период с 2023 по 2026 годы, однако детали этого соглашения остаются неизвестными.

Примечательно, что Казахстан рассматривается не только как поставщик, но и как транзитная территория для российского газа, направляющегося в Китай. В конце 2024 года высокопоставленный представитель российского правительства Александр Новак заявил о старте проектирования газопровода в восточном направлении. Планируется, что мощность новой трубопроводной системы составит 45 миллиардов кубометров, причем 10 миллиардов из этого объема будут предназначены для внутренней газификации Казахстана.

Уточнения

Приро́дный газ - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли. С середины XX века природный газ является важным полезным ископаемым, широко используемым в энергетике как энергоноситель и в крупнотоннажной химии как источник углеводородного сырья для синтеза полимеров и азотных удобрений.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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