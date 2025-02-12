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Экономические проблемы Японии: банкротства частных компаний бьют рекорды

Кризис малого бизнеса в Японии: число банкротств подскочило на 20%
2:13
Мир

Январь текущего года ознаменовался резким скачком числа банкротств среди частных компаний в Японии, достигнув десятилетнего максимума. Согласно данным исследовательского подразделения Токийской торгово-промышленной палаты, количество фирм, объявивших о своей финансовой несостоятельности, возросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности, в списке банкротов оказались 810 предприятий, каждое из которых обременено долгами, превышающими 10 миллионов йен, что в долларовом эквиваленте составляет более 20 тысяч.

Токио
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Токио

Этот показатель стал самым высоким с 2014 года, что свидетельствует о нарастающих экономических трудностях, с которыми сталкивается японский малый и средний бизнес. В качестве основной причины массовых разорений эксперты называют острый дефицит рабочей силы. Нехватка квалифицированных кадров, в свою очередь, провоцирует значительный рост расходов на персонал. Компании вынуждены увеличивать заработную плату, чтобы привлечь и удержать сотрудников, что серьезно бьет по их финансовой устойчивости.

Дополнительным негативным фактором стало заметное повышение цен в Японии. После десятилетий стабильности, потребительские цены в 2024 году выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Это инфляционное давление также усугубляет положение компаний, снижая их прибыльность и конкурентоспособность.

Общая сумма долгов обанкротившихся компаний достигла внушительной отметки в 121,4 миллиарда йен (около 800 миллионов долларов США). Этот показатель на 53,4% превышает долговую нагрузку компаний-банкротов, зарегистрированную годом ранее. Таким образом, январская статистика свидетельствует не только о росте числа банкротств, но и о значительном увеличении масштаба финансовых проблем, с которыми сталкиваются японские частные предприятия.

Уточнения

Экономи́ческий кри́зис - является уменьшение реального валового национального продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненного уровня населения.
Товарный дефицит, в отличие от кризиса, как правило, вызывается внеэкономическими причинами и связан с нарушением нормального хода (экономического) воспроизводства под влиянием стихийных бедствий или политических действий (различных санкций, эмбарго, запретов, войн и тому подобное).

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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