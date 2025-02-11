Британия на грани банкротства: причины назвал российский экономист

Заявления политика Дэвида Фроста о том, что Великобритания находится на грани банкротства, прокомментировал для MoneyTimes.ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он объяснил, насколько реалистичны подобные оценки, и как они могут отразиться на населении Британии.
Беляев начал с того, что даже если уровень безработицы в Великобритании остается ниже критического, текущие экономические условия негативно сказываются на жизни простых граждан.
"Инфляция, хоть и умеренная, продолжает расти, в то время как зарплаты не растут, а снижаются", — заявил аналитик.
По его словам, при ухудшении экономической ситуации растет вероятность роста безработицы и застоя в сфере оплаты труда. Люди оказываются на улице, не находя новых возможностей для заработка. Общество встревожено этим.
Беляев считает, что определение банкротства в экономическом контексте подразумевает неспособность государства выполнять свои долговые обязательства.
"Сейчас у Великобритании нет таких оснований, хотя экономика действительно испытывает предкризисное или кризисное состояние", — пояснил он.
Эксперт отметил, что правительство продолжает полагаться на стандартные методы, такие как сокращение социальных расходов и повышение уровня экспорта. Однако это не решит проблему.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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