Оппозиция снова пыталась объявить вотум недоверия премьер-министру Франции

Новая попытка объявления вотума недоверия премьер-министру была предпринята в парламенте Франции. Большинство французских депутатов в понедельник не поддержали вотум недоверия Франсуа Байру, сообщает телеканал BFM TV.
Чтобы отправить премьер-министра в отставку требовалось как минимум 289 голосов, однако инициатива крайне левой партии «Непокорённая Франция» набрала лишь 115 голосов. Французские СМИ отмечают, что это уже четвертое голосование по вопросу о доверии премьер-министру за последнее время.
Ранее стало известно, что премьер-министр смог утвердить бюджет на 2025 год. Кроме того, известно, что бывший премьер-министр Франции ушел в отставку в декабре 2024 года. Ему был объявлен вотум недоверия.
Франсуа Рене Жан Люсьен Байру — французский писатель, политический и государственный деятель.
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