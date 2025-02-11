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Оппозиция снова пыталась объявить вотум недоверия премьер-министру Франции

Оппозиция не сдается. Премьер-министр Франции снова избежал отставки
0:56
Мир

Новая попытка объявления вотума недоверия премьер-министру была предпринята в парламенте Франции. Большинство французских депутатов в понедельник не поддержали вотум недоверия Франсуа Байру, сообщает телеканал BFM TV.

флаг Франции
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Франции

Чтобы отправить премьер-министра в отставку требовалось как минимум 289 голосов, однако инициатива крайне левой партии «Непокорённая Франция» набрала лишь 115 голосов. Французские СМИ отмечают, что это уже четвертое голосование по вопросу о доверии премьер-министру за последнее время. 

Ранее стало известно, что премьер-министр смог утвердить бюджет на 2025 год. Кроме того, известно, что бывший премьер-министр Франции ушел в отставку в декабре 2024 года. Ему был объявлен вотум недоверия.

Уточнения

Франсуа Рене Жан Люсьен Байру  — французский писатель, политический и государственный деятель.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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