Дональд Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа, США получат его иначе

США не будут покупать сектор Газа

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа, но он будет находиться под американским контролем. Заявление было сделано на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что США получат этот регион, и он будет управляться американцами с целью достижения мира.

Ранее Трамп объявил о планах США взять под контроль сектор Газа, отвечать за восстановительные работы. Он также предложил жителям Газы переселиться в другие страны, такие как Иордания или Египет, и не исключил возможность отправки американских войск в регион. Позже Белый дом заявил, что США не собираются отправлять войска в сектор Газа.

Иордания и Египет выступили против инициативы Трампа.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газа

