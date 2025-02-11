Дональд Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа, США получат его иначе

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут покупать сектор Газа, но он будет находиться под американским контролем. Заявление было сделано на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II.
Трамп подчеркнул, что США получат этот регион, и он будет управляться американцами с целью достижения мира.
Ранее Трамп объявил о планах США взять под контроль сектор Газа, отвечать за восстановительные работы. Он также предложил жителям Газы переселиться в другие страны, такие как Иордания или Египет, и не исключил возможность отправки американских войск в регион. Позже Белый дом заявил, что США не собираются отправлять войска в сектор Газа.
Иордания и Египет выступили против инициативы Трампа.
Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газа
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