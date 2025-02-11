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Оппозиционная партия хочет объявить премьер-министру Румынии вотум недоверия

Будет уволен? Оппозиция хочет отправить премьер-министра в отставку
1:11
Мир

Оппозиционная румынская партия «Альянс за объединение Румынии» намерена вынести на голосование вопрос о доверии правительству премьер-министра Марчела Чолаку, заявил лидер партии Джеордже Симион. Об этом пишет РИА Новости.

флаг Румынии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Румынии

Правительство Чолаку было назначено 23 декабря 2024 года президентом Клаусом Йоханисом, его президентские полномочия истекли 21 декабря, но были продлены из-за отмены результатов президентских выборов. Оппозиция потребовала отставки президента, вскоре президент объявил о своей отставке. Конституционный суд назначил временно исполняющим обязанности президента председателя Сената Илие Боложана.

Симион заявил, что следующим шагом оппозиции станет внесение вотума недоверия правительству Чолаку. Он уверен, что оппозиционные парламентарии поддержат эту инициативу. Симион также подчеркнул, что вотум недоверия логически вытекает из отставки президента, и призвал всех оппозиционных депутатов поддержать его.

 

Уточнения

Президент Румынии — глава государства Румыния. Должность учреждена в 1974 году.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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