Российско-индийское торговое партнерство укрепляется

Индия назвала Россию в числе ключевых стран для наращивания экспорта

2:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Правительство Индии определило Россию в число 20 стран, которым будет уделено особое внимание в рамках стратегии по увеличению экспортных поставок. Об этом стало известно из ответного письма министра торговли и промышленности Индии Джитина Прасада на запрос депутатов нижней палаты парламента.

Фото: commons.wikimedia.org by Василий Васильевич Верещагин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мавзолей Тадж-Махал в Агре

Госминистр сообщил, что правительство утвердило перечень из 20 ключевых государств и шести приоритетных секторов в каждой из них для активизации экспорта товаров и услуг. В этот список, помимо России, вошли такие крупные мировые экономики, как Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Великобритания, Франция, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Бразилия, Австралия и ряд других стран.

В январе текущего года правительственный кабинет провел рабочую встречу с торговыми представителями Индии, работающими в посольствах в указанных государствах. Целью совещания стала разработка комплексной стратегии, направленной на стимулирование торговых связей с этими странами.

На встрече были рассмотрены вопросы расширения делового сотрудничества, а также возможные пути устранения операционных и логистических сложностей, которые в настоящее время сдерживают динамику роста индийского экспорта. Джитин Прасада проинформировал парламентариев о том, что участниками встречи был предложен ряд эффективных мер для продвижения индийского экспорта. Среди них особо выделено предложение о создании специализированных информационно-аналитических порталов, предназначенных для изучения потенциала развивающихся рынков и предоставления малым и средним предприятиям информации о возможностях доступа на эти рынки.

Отмечается значительный рост товарооборота между Россией и Индией. С 2020 года этот показатель увеличился в пять раз, превысив отметку в 64 миллиарда долларов США в 2024 году.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил уверенность в том, что объем торговли между Россией и Индией сможет достичь уровня в 100 миллиардов долларов США значительно раньше запланированного ранее срока — до 2030 года.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».

