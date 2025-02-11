Премьер-министр Испании заявил, что торговая война не принесет пользы ни одной из сторон

Победителей не будет. Премьер-министр Испании заявил, что торговая война не принесет пользы

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что торговая война не принесет пользы ни одной из сторон, но если США начнут ее, то Испания поддержит Европейский союз. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: Официальный веб-сайт председателя правительства Испании и Совета министров Педро Санчес

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу этого решения и пригрозила жесткими ответными мерами.

Санчес охарактеризовал текущую международную ситуацию как поворотный момент, когда необходимо решить, продолжать ли путь вперед или вернуться назад.

Ранее Мексике и Канаде удалось договориться с США о переносе сроков введения пошлин на товары. Известно, что канцлер Германии обещал быстрый ответ на введение пошлин.

Дональд Трамп утверждал, что торговая политика ЕС несправедлива по отношению к США. Недавно стало известно, что трейдеры начали активно забирать золотые слитки из Банка Англии из-за опасений по поводу начала торговой войны и экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков

