Редкоземельные металлы Украины в фокусе внимания Вашингтона

США проявляют интерес к ресурсам Украины: визит Бессента

На этой неделе ожидается визит министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента на Украину. По информации агентства Bloomberg, целью поездки являются переговоры о предоставлении американской стороне доступа к ключевым украинским полезным ископаемым. Ссылаясь на информированные источники, агентство подчеркивает, что Бессент станет первым высокопоставленным представителем администрации президента Дональда Трампа, посетившим Украину.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Интерес США к украинским ресурсам проявился ранее, когда в начале февраля президент Трамп заявил о заинтересованности своей страны в получении редкоземельных металлов с Украины. В свою очередь, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский подтвердил наличие значительных запасов полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые могли бы заинтересовать Вашингтон. При этом Зеленский отметил, что большая часть этих ресурсов расположена на территориях, которые неподконтрольные Киевом.

В интервью агентству Reuters украинский политик выразил готовность к заключению соглашения с США, предложив полезные ископаемые и подземные газовые хранилища в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Уточнения

Редкоземельные металлы (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).



