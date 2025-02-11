Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычки, которые укорачивают жизнь вашей собаки: как не навредить питомцу
Кот, который предсказал 50 смертей: совпадение или сверхспособность
Холодильник исправен, но плохо охлаждает? Две неожиданные причины проблемы
Как вырастить гиацинты к 8 марта: подготавливаем цветы к празднику с любовью
Volvo EX60 2026: новый шаг компании в мире электромобилей
Мексика не присоединится к санкциям против России
Бизнес и промышленность Украины столкнутся с новыми перебоями электроснабжения
Никогда не сливайте это в раковину: советы, которые сэкономят вам деньги
Рекордный рост цен — золоту везде дают зелёный свет

Редкоземельные металлы Украины в фокусе внимания Вашингтона

США проявляют интерес к ресурсам Украины: визит Бессента
Мир

На этой неделе ожидается визит министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента на Украину. По информации агентства Bloomberg, целью поездки являются переговоры о предоставлении американской стороне доступа к ключевым украинским полезным ископаемым. Ссылаясь на информированные источники, агентство подчеркивает, что Бессент станет первым высокопоставленным представителем администрации президента Дональда Трампа, посетившим Украину.

Флаг США и Украины
Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг США и Украины

Интерес США к украинским ресурсам проявился ранее, когда в начале февраля президент Трамп заявил о заинтересованности своей страны в получении редкоземельных металлов с Украины. В свою очередь, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский подтвердил наличие значительных запасов полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые могли бы заинтересовать Вашингтон. При этом Зеленский отметил, что большая часть этих ресурсов расположена на территориях, которые неподконтрольные Киевом.

В интервью агентству Reuters украинский политик выразил готовность к заключению соглашения с США, предложив полезные ископаемые и подземные газовые хранилища в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Уточнения

Редкоземельные металлы (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Шоу-бизнес
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан
История любви: золушка Помпадур и король
Бывший завод BMW в Калининграде начнёт выпуск китайских авто
Отмываем духовку без химии и долгого скребка – простой и быстрый метод
Экономия или бремя? Почему США могут отказаться от чеканки одноцентовиков
Моча как индикатор сахарного диабета: простой способ проверить себя
Выбрасывать банановую кожуру? После этого вы передумаете
Мозоли больше не проблема: простые способы защитить руки при тренировках
Экономия на ЖКУ: как платить на 40% меньше?
Как посадить горох, чтобы он вырос крупным и вкусным — простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.