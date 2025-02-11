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Третий день подряд: Украина вводит ограничения для промышленности

Бизнес и промышленность Украины столкнутся с новыми перебоями электроснабжения
1:06
Мир

Украинские промышленные предприятия столкнутся с новым этапом ограничений электроснабжения 12 февраля, что станет уже третьим днем подряд с начала введения подобных мер. Об этом сообщили представители компании "Укрэнерго" через официальный Telegram-канал.

Опоры электроснабжения
Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Опоры электроснабжения

Согласно заявлению, с 7:00 до 11:00 (8:00-12:00 мск) и с 15:00 до 21:00 (16:00-22:00 мск) промышленные и коммерческие объекты останутся без электричества. В общей сложности отключения продлятся 10 часов в течение суток.

В "Укрэнерго" пояснили, что причиной стали повреждения на ключевых энергообъектах. При этом представители компании уточнили, что бытовых потребителей ограничения пока не коснутся.

Ранее аналогичные меры применялись 10 и 11 февраля. Параллельно в ряде регионов страны продолжают действовать аварийные графики подачи электроэнергии, которые периодически затрагивают все категории потребителей.

Уточнения

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"" (НЭК "Укрэнерго") — оператор системы передачи электроэнергии Украины, с функциями оперативно-технологического управления Объединённой энергосистемой Украины (ОЭС), передачи электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям, а также администратору коммерческого учёта и администратору расчетов на рынке электрической энергии Украины.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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