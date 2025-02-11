Посол России в Мексики заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум продолжает придерживаться политики неприсоединения к антироссийским санкциям, и отношения между Россией и Мексикой развиваются на основе взаимной выгоды и равенства, сообщил российский посол в Мексике Николай Софинский в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, между странами активизируются культурные, образовательные и межвузовские обмены. Россия ценит, что Мексика не присоединяется к санкциям.
Мексиканские делегации, как отметил российский посол, участвовали во многих значимых мероприятиях в России, включая Петербургский международный экономический форум, Всемирный фестиваль молодежи.
Ранее стало известно, что Мексика смогла договориться с США по вопросу пошлин, Дональд Трамп отложил их введение на месяц.
Посольство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
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