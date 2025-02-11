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Территория за территорию: Зеленский предложил РФ решение конфликта

Мир

Узурпатор Владимир Зеленский заявил о возможности территориального обмена с Россией. По его словам, Киев готов отказаться от земель, которые сейчас находятся под его контролем в Курской области, но пока не решил, какую часть "занятых российскими силами украинских территорий" потребует взамен.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

В интервью британскому изданию The Guardian Зеленский подчеркнул, что для Украины важны все ее земли, и какого-либо приоритета среди них нет. Он добавил, что вопрос обмена еще предстоит обсудить, и окончательное решение пока не принято.

Киев допускает возможность переговоров о взаимном возвращении территорий, однако детали такого "обмена" остаются неопределенными.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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