Дональд Трамп заявил, что судьи пытаются задержать или остановить расследование коррупции в США

Судьи пытаются мешать расследованию коррупции в США. Трамп сделал заявление

Трамп заявил, что в ходе расследования деятельности правительства были выявлены факты мошенничества, растрат и злоупотреблений на миллиарды долларов. Некоторые активисты и судьи, по мнению Трампа, пытаются остановить расследование. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что потеря импульса негативно скажется на поиске истины.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Ранее Трамп заявлял, что коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) достигла невиданных ранее масштабов. А позже говорил о том, что вскоре поручит Маску проверить Пентагон.

Известно, что ряд членов демократической партии раздумывают над тем, чтобы заблокировать продление финансирования правительства США в марте этого года. Они хотят таким образом надавить на президента США Дональда Трампа.

Недавно суд заблокировал департаменту эффективности государственного управления, которым руководит Маск, доступ к данным министерства финансов.

Уточнения

Департамент эффективности правительства официально известный как Временная организация службы DOGE США,— временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США.

