Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир потратил на энергопереход 10 трлн долларов без особого эффекта
Территория за территорию: Зеленский предложил РФ решение конфликта
Лимонное дерево у вас дома: секреты посадки и ухода
Мёд в питании: помогает ли он сбрасывать вес или мешает стройности?
Эксперты назвали направления отдыха летом за 200 тысяч рублей на семью
Секреты успешной покупки квартиры: важные моменты, которые стоит учесть заранее
Суд признал право на пенсию детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца
Купить машину через маркетплейс реально. А ещё можно круто сэкономить
SMS от тайного поклонника может стоить вам всех денег: новая схема развода россиян

Дональд Трамп заявил, что судьи пытаются задержать или остановить расследование коррупции в США

Судьи пытаются мешать расследованию коррупции в США. Трамп сделал заявление
Мир

Трамп заявил, что в ходе расследования деятельности правительства были выявлены факты мошенничества, растрат и злоупотреблений на миллиарды долларов.  Некоторые активисты и судьи, по мнению Трампа, пытаются остановить расследование. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что потеря импульса негативно скажется на поиске истины.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Ранее Трамп заявлял, что коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) достигла невиданных ранее масштабов. А позже говорил о том, что вскоре поручит Маску проверить Пентагон.

Известно, что ряд членов демократической партии раздумывают над тем, чтобы заблокировать продление финансирования правительства США в марте этого года. Они хотят таким образом надавить на президента США Дональда Трампа. 

Недавно суд заблокировал департаменту эффективности государственного управления, которым руководит Маск, доступ к данным министерства финансов.

Уточнения

Департамент эффективности правительства официально известный как Временная организация службы DOGE США,— временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса Дмитрий Плотников Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Мёд в питании: помогает ли он сбрасывать вес или мешает стройности?
Эксперты назвали направления отдыха летом за 200 тысяч рублей на семью
Секреты успешной покупки квартиры: важные моменты, которые стоит учесть заранее
Суд признал право на пенсию детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца
Купить машину через маркетплейс реально. А ещё можно круто сэкономить
SMS от тайного поклонника может стоить вам всех денег: новая схема развода россиян
Земля замедляет вращение: что происходит с планетой и к чему это приведёт
Маринуем курицу в этом соусе — и салат превращается в гастрономическое путешествие в Индию
Пить антибиотики без назначения врача — всё равно что тушить пожар бензином: почему это так опасно
Турецкий актёр рассмешил зрителей, повторив знаменитую сцену из советского кинофильма: пасть порву, моргала выколю!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.