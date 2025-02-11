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Демократы могут отказаться продлевать финансирование правительства США в марте 2025 года

Демократы надавят на Трампа. Они рассматривают возможность оставить правительство без денег
1:16
Мир

Все большее число демократов считают, что крайний срок финансирования правительства, истекающий 14 марта, дает им рычаг давления на Трампа и Маска. Об этом пишет The Hill.

Энди Ким
Фото: Веб-страница Энди Кима на сайте Сената США
Энди Ким

Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования правительства до 14 марта 2025 года. Ряд членов демократической партии полагают, что США стоят в шаге от конституционного кризиса, поэтому они рассматривают возможность приостановки работы правительства США.

Сенатор Энди Ким заявил, что не заинтересован в финансировании правительства Дональда Трампа. Лидеры демократической партии находятся под сильным давлением, исходящим от членов партии. Решение о приостановке работы правительства США не имеет полной поддержки в партии.

Для принятия закона о продлении финансирования правительства США в Сенате нужно набрать 60 голосов, закон не будет принят без поддержки хотя бы части сенаторов от демократической партии.

Самая длительная приостановка работы правительства США произошла в 2018—2019 годах, она длилась 35 дней.

Уточнения

Приостановка работы правительства США в 2018—2019 годах — вторая приостановка за 2018 год, продолжавшаяся 35 дней.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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