Фон дер Ляйен заявила, что пошлины США на сталь и алюминий вызовут жесткие ответные меры

Ответ будет жестким? Фон дер Ляйен заявила, что ЕС ответит на пошлины США

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу введения США пошлин на сталь и алюминий из Европы. Она подчеркнула, что ЕС примет жесткие меры в ответ на эти тарифы.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что тарифы негативно скажутся на бизнесе и потребителях, и ЕС будет защищать свои экономические интересы. Ранее Европейская комиссия заявляла, что тарифы по сути являются налогами, которые США введут для своих граждан. Они увеличат издержки бизнеса, повысят инфляцию.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

