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Новые американские пошлины на сталь создадут вызовы для украинской металлургии

Как новые тарифы США повлияют на экспорт стали из Украины
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Введение США 25-процентных таможенных сборов на сталь, которые начнут действовать с 12 марта, может негативно отразиться на металлопромышленности Украины. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко, выразив надежду на поиск взаимоприемлемого решения в ходе переговоров с американской стороной.

сталь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
сталь

Свириденко отметила в своем сообщении в социальной сети X (бывш. Twitter)*, что новые меры Вашингтона закономерно затронут украинских производителей стали. По ее словам, Киев намерен до вступления пошлин в силу согласовать с США варианты минимизации ущерба.

Напомним, что решение о введении сборов на импорт стали и алюминия было объявлено администрацией Дональда Трампа 10 февраля. Ранее, при президенте Джо Байдене в 2022 году, Украина получила исключение из аналогичных ограничений, что позволило беспошлинно поставлять металл на американский рынок.

*Запрещён на территории РФ.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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