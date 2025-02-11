Дональд Трамп заявил, что Канаде лучше стать штатом США, поскольку она испытывает финансовые трудности

Трамп продолжает давить. Президент США заявил, что Канаде лучше быть штатом США

Президент США Дональд Трамп высказался, что Канаде лучше быть штатом США, чем независимым государством, поскольку страна испытывает финансовые трудности и платит меньше всего в НАТО. Как пишет РИА Новости, об этом президент США сказал в интервью Fox News.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Трамп упомянул, что вокруг Канады ходят китайские корабли, и пригрозил ввести пошлины на канадские автомобили, если соглашения не будут достигнуты. Трамп заявил, что не видит причин субсидировать Канаду, кроме того, сказал, что канадские машины не нужны США.

Ранее Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором штата Канада. Канада отвергает инициативу Дональда Трампа о присоединении к США. Известно, что Дональд Трамп на месяц отложил введение пошлин на канадские товары.

Ранее стало известно, что трейдеры в Великобритании начали активно забирать золотые слитки из Банка Англии из-за рисков начала торговой войны, экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

