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США вновь вводят 25%-ные тарифы на сталь и алюминий

Новые протекционистские меры Дональда Трампа
2:09
Мир

Согласно опубликованному на сайте Белого дома указу, с 12 марта 2025 года в США будут действовать новые таможенные сборы в размере 25% на поставки стали и алюминия из-за рубежа. Документ, подписанный Дональдом Трампом, предусматривает отмену решений предыдущего президента, Джо Байдена, направленных на отмену тарифов, введённых на первом сроке администрации Трампа. Речь идёт о том, что с наступлением указанного времени (07:01 по московскому времени) прежние распоряжения утратят юридическую силу.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Новые постановления охватывают товары, поставляемые из таких государств, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, страны Евросоюза, Мексика, Южная Корея и Япония. Президент США отметил, что он пришёл к выводу о том, что импорт стальных изделий из этих регионов может угрожать безопасности страны. В связи с этим было принято решение прекратить действие соответствующих соглашений с 12 марта 2025 года.

В понедельник Дональд Трамп распорядился установить единый тариф в размере 25% на всю поставку стали и алюминия в США, о чём он сообщил 9 февраля. Европейский союз отреагировал на данные шаги, выразив готовность к принятию ответных мер, что подтвердили представители внешнеполитических ведомств Франции и Испании.

Ранее президент США предупреждал, что планируется введение пошлин на импорт микросхем и сопутствующей продукции, а также на нефть, газ, сталь, алюминий и медь. При этом конкретные страны, чья продукция может стать объектом данных ограничений, не были названы.

Таким образом, новая тарифная политика направлена на защиту национальных интересов США и пересмотр существующих торговых договорённостей, что может оказать влияние на глобальные поставки сырьевых и промышленных товаров.

Уточнения

Протекциони́зм (фр. protectionnisme, от лат. protectio — защита, покровительство) — внешнеторговая политика государства, направленная на ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг. Целями протекционизма могут быть, например, рост валового национального дохода, увеличение занятости населения, улучшение социальных показателей.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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