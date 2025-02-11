Российские власти намерены сохранить достигнутый с Индией уровень сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, несмотря на действующие ограничения. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, принимавший участие в Индийской энергетической неделе, подчеркнул, что страна планирует и дальше поддерживать двусторонние отношения в этой сфере.
В ходе выступления Сорокин дал понять, что российская сторона рассчитывает на сохранение существующего уровня взаимного взаимодействия, в том числе в вопросе поставок нефти для Индии. По его словам, несмотря на санкционные ограничения, отношения между странами будут развиваться в формате прямого двустороннего диалога.
Павел Сорокин также отметил, что руководство считает введённые санкции незаконными и нелегитимными, однако они не влияют на стратегию сотрудничества с энергетическими партнёрами. Представитель министерства выразил благодарность за уже сложившееся взаимодействие, что, по его мнению, позволяет сохранять стабильность поставок и сотрудничества.
10 января администрация прошлого президента США Джо Байдена анонсировала масштабный пакет санкций против российского нефтяного сектора. Несмотря на это, источник в индийском правительстве, что поставки российской нефти останутся неизменными в ближайшие два месяца. Он добавил, что в течение этого периода трейдеры найдут новые схемы доставки, позволяющие обойти ограничения.
Российский экспорт нефти в Индию
Аналитические данные, предоставленные аналитическим агентством "Vortexa" по информации ОПЕК, свидетельствуют о том, что в ноябре Россия обеспечивала Индии 38% от общего объёма импортируемой нефти. Это позволило ей сохранить статус крупнейшего поставщика для Индии, несмотря на внешнеполитические сложности.
Таким образом, российская энергетическая политика остаётся ориентированной на укрепление двусторонних отношений с Индией. Несмотря на санкционное давление, новые подходы к логистике и поставкам нефти должны обеспечить стабильность сотрудничества между странами в ближайшем будущем.
Антироссийские санкции — ограничительные политические и экономические меры, введённые рядом государств и организаций в отношении ряда российских организаций, политиков и общественных деятелей, отдельных отраслей российской экономики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.