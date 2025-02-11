Павел Сорокин: Россия строит отношения с Индией в двустороннем формате

Россия и Индия: курс на сохранение энергетического сотрудничества

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Российские власти намерены сохранить достигнутый с Индией уровень сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, несмотря на действующие ограничения. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, принимавший участие в Индийской энергетической неделе, подчеркнул, что страна планирует и дальше поддерживать двусторонние отношения в этой сфере.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

В ходе выступления Сорокин дал понять, что российская сторона рассчитывает на сохранение существующего уровня взаимного взаимодействия, в том числе в вопросе поставок нефти для Индии. По его словам, несмотря на санкционные ограничения, отношения между странами будут развиваться в формате прямого двустороннего диалога.

Павел Сорокин также отметил, что руководство считает введённые санкции незаконными и нелегитимными, однако они не влияют на стратегию сотрудничества с энергетическими партнёрами. Представитель министерства выразил благодарность за уже сложившееся взаимодействие, что, по его мнению, позволяет сохранять стабильность поставок и сотрудничества.

10 января администрация прошлого президента США Джо Байдена анонсировала масштабный пакет санкций против российского нефтяного сектора. Несмотря на это, источник в индийском правительстве, что поставки российской нефти останутся неизменными в ближайшие два месяца. Он добавил, что в течение этого периода трейдеры найдут новые схемы доставки, позволяющие обойти ограничения.

Российский экспорт нефти в Индию

Аналитические данные, предоставленные аналитическим агентством "Vortexa" по информации ОПЕК, свидетельствуют о том, что в ноябре Россия обеспечивала Индии 38% от общего объёма импортируемой нефти. Это позволило ей сохранить статус крупнейшего поставщика для Индии, несмотря на внешнеполитические сложности.

Таким образом, российская энергетическая политика остаётся ориентированной на укрепление двусторонних отношений с Индией. Несмотря на санкционное давление, новые подходы к логистике и поставкам нефти должны обеспечить стабильность сотрудничества между странами в ближайшем будущем.

Уточнения

Антироссийские санкции — ограничительные политические и экономические меры, введённые рядом государств и организаций в отношении ряда российских организаций, политиков и общественных деятелей, отдельных отраслей российской экономики.

