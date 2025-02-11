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Венгрия оценила последствия продления санкций ЕС против России

Санкционная политика ЕС обойдется Венгрии в миллиарды евро
0:50
Мир

Венгрия столкнется с дополнительными финансовыми потерями в размере 3-4 млрд. евро в связи с решением Евросоюза продлить антироссийские экономические ограничения еще на шесть месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Петер Сийярто
Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Петер Сийярто


Ранее, в конце января, государства ЕС согласовали очередное полугодовое продление санкционного режима, несмотря на первоначальные угрозы Венгрии заблокировать данное решение.

По словам Сийярто, за три года действия ограничений совокупный урон для национальной экономики превысил 19 млрд евро. Министр подчеркнул, что дальнейшее сохранение санкций усугубит ситуацию, приведя к новым многомиллиардным издержкам.

Уточнения

Антироссийские санкции — ограничительные политические и экономические меры, введённые рядом государств и организаций в отношении ряда российских организаций, политиков и общественных деятелей, отдельных отраслей российской экономики.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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