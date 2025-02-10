Трамп планирует легализовать взятки

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Президент Дональд Трамп в понедельник планировал подписать указ, приостанавливающий судебные преследования американцев, обвиняемых в подкупе иностранных правительственных чиновников при попытке получить бизнес в их странах, аргументируя это решение восстановлением американской экономической конкурентоспособности, а сам указ назвал разумной руководящей мерой в отношении коррупционных практик.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Для справки, только в 2024 году Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам подали 26 исков, связанных с FCPA (Foreign Corrupt Practices Act — Закон о коррупционных практиках за рубежом), и по меньшей мере 31 компания находилась под следствием к концу года, говорится в информационном бюллетене. Чем обернется послабление закона о взятках? — Вседозволенностью, взлетом уровня коррупции и зеленым светом для сомнительных сделок?

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. Соответствующий термин в европейских языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения исходного латинского слова. Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества.

