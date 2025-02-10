Президенту США в очередной раз показали, кем его считает арабский мир.

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Предложенный Дональдом Трампом план по сектору Газа вызвал волну критики и неприятия со стороны арабских государств и международного сообщества.

10 февраля, Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что президент США возможно встретиться с ведущими лидерами арабского мира: президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королём Иордании Абдаллой и, возможно, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, отметив значимость мнения этих лидеров в плане Газы.

Однако, позиция лидеров арабского мира непоколебима: Египет заявляет о поддержке палестинцев, и это значит, что поддерживать изгнание палестинцев н будет. Саудовская Аравия также категорически отвергла этот план. Король Иордании Абдалла II намерен на встрече с Трампом выразить опасения, что предлагаемый план станет катализатором радикализации и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, поставив под угрозу мир между Иорданией и Израилем.

Арабские страны считают, что необходимо объединить усилия международного сообщества для исправления исторической несправедливости в отношении палестинцев и восстановления их законных прав. Вот только в текущей повестке остро встает вопрос «Кто и за чей счет будет восстанавливать Газу?»