Президенту США в очередной раз показали, кем его считает арабский мир.

Предложенный Дональдом Трампом план по сектору Газа вызвал волну критики и неприятия со стороны арабских государств и международного сообщества.
10 февраля, Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что президент США возможно встретиться с ведущими лидерами арабского мира: президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королём Иордании Абдаллой и, возможно, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, отметив значимость мнения этих лидеров в плане Газы.
Однако, позиция лидеров арабского мира непоколебима: Египет заявляет о поддержке палестинцев, и это значит, что поддерживать изгнание палестинцев н будет. Саудовская Аравия также категорически отвергла этот план. Король Иордании Абдалла II намерен на встрече с Трампом выразить опасения, что предлагаемый план станет катализатором радикализации и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, поставив под угрозу мир между Иорданией и Израилем.
Арабские страны считают, что необходимо объединить усилия международного сообщества для исправления исторической несправедливости в отношении палестинцев и восстановления их законных прав. Вот только в текущей повестке остро встает вопрос «Кто и за чей счет будет восстанавливать Газу?»
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