Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ценовые тренды на новостройки в России меняются в 2025 году
Англичанка полностью отказалась от растительной пищи и рассказала, что с ней случилось
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель
Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе

Криструн Фростадоттир заявила, что исландцам следует поддержать возобновление переговоров о вступлении в ЕС

Криструн Фростадоттир сделала заявление. Премьер-министр Исландии считает, что надо возобновить переговоры о вступлении в ЕС
Мир

По мнению премьер-министра Исландии Криструн Фростадоттир, исландцам следует поддержать возобновление переговоров о вступлении в Европейский союз из-за экономической выгоды, а не из-за опасений, связанных с активностью президента США Дональда Трампа в Арктике.

флаг Исландии
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Исландии

Как сообщает Financial Times, Фростадоттир указала на важность прогресса по вопросам жилья, социального обеспечения и экономики перед началом обсуждений. Премьер-министр также выразила желание сохранить нейтральное геополитическое положение Исландии между США и Европой.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дании ездила в поездку по ЕС, чтобы заручиться поддержкой, это произошло на фоне заявлений Трампа о желании получить контроль над Гренландией.

Уточнения

Криструн Мьёдль Фростадоуттир — исландский политический деятель. Председатель партии «Социал-демократический альянс» с 2022 года. Премьер-министр Исландии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Жирная рыба против рака: морские липиды помогают в лечении и профилактике
Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая
Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Арабская роскошь в Будапеште — в Европе появился первый эмиратский отель
Блохи у питомца: используем ошейник правильно
Газовые фьючерсы: что стоит за рекордными ценами в Европе
Россиянки сталкнулись с проблемой выпадения волос: как это объясняет трихолог
Ирина Хакамада рассказала, как оставила без наследства внебрачную дочь мужа
Европа наготове: предвыборная гонка в Германии в самом разгаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.