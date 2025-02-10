Криструн Фростадоттир заявила, что исландцам следует поддержать возобновление переговоров о вступлении в ЕС

По мнению премьер-министра Исландии Криструн Фростадоттир, исландцам следует поддержать возобновление переговоров о вступлении в Европейский союз из-за экономической выгоды, а не из-за опасений, связанных с активностью президента США Дональда Трампа в Арктике.
Как сообщает Financial Times, Фростадоттир указала на важность прогресса по вопросам жилья, социального обеспечения и экономики перед началом обсуждений. Премьер-министр также выразила желание сохранить нейтральное геополитическое положение Исландии между США и Европой.
Ранее стало известно, что премьер-министр Дании ездила в поездку по ЕС, чтобы заручиться поддержкой, это произошло на фоне заявлений Трампа о желании получить контроль над Гренландией.
Криструн Мьёдль Фростадоуттир — исландский политический деятель. Председатель партии «Социал-демократический альянс» с 2022 года. Премьер-министр Исландии.
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