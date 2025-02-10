Некуда бежать: Талибан отнимает у афганских женщин последнее

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С возвращением к власти движения "Талибан" (признано экстремистским и запрещено) афганским женщинам запретили учиться, фактически отняли право на медицинское обслуживание, запретили разговаривать публично даже с другими женщинами, вогнав каждую в полную социальную, психологическую и моральную изоляцию и безысходность.

Фото: сайт радио Бегум Логотип радио Бегум

Во вторник по женщинам был нанесен новый удар: Власти Талибана приостановили вещание единственной в Афганистане общенациональной женской радиостанции "Радио Бегум". Представители министерства информации и культуры "Талибана" провели обыск в офисе радиостанции в Кабуле, изъяв компьютеры, жесткие диски и все находившиеся в наличии материалы, задержали нескольких сотрудников-мужчин.

Представители министерства информации и культуры "Талибана" объяснили приостановку вещания радиостанции нарушениями политики вещания и нецелевым использованием лицензии, включая несанкционированную передачу контента на зарубежный телеканал. Название телеканала не уточняется.

До введения запрета "Радио Бегум" ежедневно транслировало шестичасовые образовательные программы, программы о здоровье, психологии и духовности для женщин по всему Афганистану. В условиях фактического запрета на получение образования и социальную жизнь станция оставалась единственным лучом света. Радиостанция позиционировала себя как источник знаний и поддержки для афганских женщин, подчёркивая свою аполитичность.

Правозащитная организация "Репортёры без границ" осудила действия "Талибана" и призвала к немедленному возобновлению работы радиостанции. Следует отметить, что с момента прихода к власти в Афганистане "Талибан" значительно ограничил права женщин, закрыв школы для девочек, запретив женщинам учиться в университетах и работать в большинстве сфер. "Талибан" также ужесточил контроль над СМИ. "Репортёры без границ" в своём последнем рейтинге свободы прессы поставили Афганистан на 178-е место из 180.

Уточнения

«Талиба́н» (пушту طالبان‎; дословно — «учащиеся») — исламистское религиозно-политическое военизированное движение, классифицируемое в некоторых странах мира как террористическая организация. Талибами называются люди, участвующие в этом движении.«Талибан» возник среди пуштунского населения Афганистана и правил страной с 1996 по 2001 год, после чего был свергнут Северным альянсом. В 2021 году, в связи с объявлением США о выводе своих войск из Афганистана, талибы начали наступление на позиции афганской армии. К августу этого же года они установили контроль над бо́льшей частью территории страны, а 15 августа заняли столицу, Кабул, и объявили о полном контроле над Афганистаном. Признано террористической группировкой РФ. Талибы выступают за запрет женского образования. Объектами их нападений часто становятся школы; только в 2008 году в северо-западном регионе Пакистана Сват, по словам местного высокопоставленного государственного чиновника Шауката Юсайзая, ими было уничтожено более 170 школ, в которых обучалось около 55 000 мальчиков и девочек.

