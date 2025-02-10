Кто победит: противостоящий тарифам Трампа Шольц или анти-мигрантская политика Мерца?

Европа наготове: предвыборная гонка в Германии в самом разгаре

Олаф Шольц заявил, что Европейский союз незамедлительно ответит на акт экономической агрессии США, если Трамп решит ввести торговые пошлины. Для него противостояние с США означает победу или поражение в предвыборной гонке.

Фото: quirinale.it by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Во время дебатов со своим главным оппонентом от консерваторов, Фридрихом Мерцем, Шольц подтвердил, что у Евросоюза есть готовые меры для ответа на экономические действия США. Он добавил, что Евросоюз готов реализовать их очень быстро, и подчеркнул, что заявления президента США о возможности введения тарифов против основных торговых партнеров, вероятно, соответствуют его намерениям.

Помимо этого, канцлер Шольц выразил обеспокоенность возможным кризисом в Европе. Его опасения касаются возможных реформ миграционного законодательства, предложенных Фридрихом Мерцем. Шольц считает, что предложение Мерца о запрете въезда мигрантам противоречит законам Европейского союза и может спровоцировать отказ соседних стран принимать обратно мигрантов, ранее находившихся в Германии. Шольц уверен, что действия Мерца не отвечают интересам Германии.

Фридрих Мерц сейчас является основным претендентом на пост канцлера, имея значительное преимущество в предвыборных опросах. Возглавляемый им консервативный политический блок в Германии, состоящий из двух партий – ХДС/ХСС, а именно: ХДС – крупная правоцентристская партия "Христианско-демократический союз", Christlich Demokratische Union, действующая по всей Германии, кроме Баварии, и ХСС – "Христианско-социальный союз", Christlich Soziale Union, партия, действующая только в Баварии и тесно сотрудничающая с ХДС на федеральном уровне.

Так чем же являются заявления Шольца в сторону главного инвестора НАТО? Серьезной уверенностью победителя? Или предвыборной бравадой для повышения рейтинга?

Уточнения

О́лаф Шо́льц (нем. Olaf Scholz, немецкий: [ˈoːlaf ˈʃɔlts] ; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии. Министр труда и социальных вопросов в 2007—2009 годах. Бургомистр Гамбурга в 2011—2018, вице-канцлер Германии и министр финансов Германии в 2018—2021, заместитель председателя Социал-демократической партии Германии в 2009—2019 годах.





Фридрих Мерц (нем. Friedrich Merz; род. 11 ноября 1955, Брилон) — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.



