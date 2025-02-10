В Германии прошли теледебаты между канцлером Шольцем и Мерцем. Явного победителя нет

Шольц против Мерца. В Германии прошли теледебаты

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В Германии, где через две недели пройдут досрочные парламентские выборы, состоялись теледебаты между главными претендентами на пост главы нового правительства — действующим канцлером Олафом Шольцем, представляющим СДПГ, и кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем. Дебаты длились 90 минут, и оба политика получили равное время для изложения своих позиций.

Фото: Веб-сайт Правительства Германии Олаф Шольц

Согласно опросу телеканала ZDF, дебаты не выявили явного победителя: 37% зрителей сочли Шольца более убедительным, 34% поддержали Мерца.

Мерц обвинил Шольца в том, что тот теряет связь с реальностью, рассказывает о том, чего нет. Он заявил, что миграционная политика Шольца ошибочна. Мерц сказал, что экономика Германии не развивается из-за неправильных действий канцлера.

Шольц настаивал на том, что законы, регулирующие миграцию, жесткие. Он заявил, что планирует увеличить расходы на оборону за счет увеличения кредитования.

Известно, что СДПГ значительно уступает ХДС/ХСС по популярности. «Московский Комсомолец» пишет, что по данным опроса, проведенного институтом Insa по заказу BILD, ХДС/ХСС поддерживает 29% опрошенных, а СДПГ поддерживает 16% опрошенных.

Уточнения

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года.

