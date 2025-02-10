Китай собирает команду специалистов для организации планетарной обороны Земли от астеродов

Китай организует планетарную оборону

Китай приступил к созданию команды для планетарной обороны Земли от астероидов. Это произошло после обнаружения крупного астероида, который может обрушиться на нашу планету через семь лет. Об этом пишет South China Morning Post.

Фото: Веб-сайт НАСА Астероид

Как отметило издание, центр привлекает выпускников вузов для мониторинга астероидов и разработки систем раннего предупреждения. Астероид, ширина которого оценивается в 40-90 метров, был обнаружен Институтом астрономии Гавайского университета в конце декабря 2024 года. Астероид получил название 2024 YR4.

Согласно информации НАСА, вероятность того, что космический объект столкнется с Землей в 2032 году, составляет 2,3%. Об этом сообщало The Guardian.

Существуют различные методы, которые могут быть использованы для предотвращения столкновения астероида с Землей. В ходе первого в мире успешного испытания системы планетарной защиты в 2022 году американское космическое агентство Nasa изменило траекторию астероида.

Для оценки риска и последствий столкновения астероидов используются специальные шкалы. Например, Туринская шкала.

Уточнения

Туринская шкала — это таблица, показывающая степень опасности, исходящую от определённого небесного объекта (например, астероида).

