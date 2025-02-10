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Дональд Трамп заявил, что план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев

Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа
0:50
Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев в этот регион. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что палестинцам не будет разрешено вернуться. Об этом сообщает The Guardian. Кроме того, Трамп добавил, что планирует строить новые поселения для палестинцев.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил, что США готовы взять под свой контроль сектор Газа, а палестинское население, по его мнению, должно быть переселено в другие регионы. Предложения Трампа раскритиковали в Турции, Египте, Палестине, нескольких других государствах. Президент Турции заявлял, что предложения Трампа не имеют ценности, достойной обсуждения.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газа было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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