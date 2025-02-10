Дональд Трамп заявил, что план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев

Дональд Трамп не разрешит палестинцам вернуться в сектора Газа

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев в этот регион. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что палестинцам не будет разрешено вернуться. Об этом сообщает The Guardian. Кроме того, Трамп добавил, что планирует строить новые поселения для палестинцев.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил, что США готовы взять под свой контроль сектор Газа, а палестинское население, по его мнению, должно быть переселено в другие регионы. Предложения Трампа раскритиковали в Турции, Египте, Палестине, нескольких других государствах. Президент Турции заявлял, что предложения Трампа не имеют ценности, достойной обсуждения.

Уточнения

Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газа было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.

