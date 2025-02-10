Дональд Трамп заявил, что план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев в этот регион. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что палестинцам не будет разрешено вернуться. Об этом сообщает The Guardian. Кроме того, Трамп добавил, что планирует строить новые поселения для палестинцев.
Ранее Трамп заявил, что США готовы взять под свой контроль сектор Газа, а палестинское население, по его мнению, должно быть переселено в другие регионы. Предложения Трампа раскритиковали в Турции, Египте, Палестине, нескольких других государствах. Президент Турции заявлял, что предложения Трампа не имеют ценности, достойной обсуждения.
Соглашение о трёхэтапном прекращении огня в секторе Газа было достигнуто сторонами 15 января 2025 года.
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