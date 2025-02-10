В первом туре президентских выборов в Эквадоре не был выявлен победитель. По результатам обработки более 90% голосов действующий президент Нобоа набрал 44,31% голосов избирателей. Для победы кандидату надо набрать более половины от всех голосов. Кроме того, победить можно набрав не менее 40% голосов, опередив ближайшего соперника на 10 процентных пунктов.
Оппозиционный кандидат Луиса Гонсалес набирает 43,83% голосов, таким образом отрыв действующего президента не превышает 1%. В Эквадоре будет проведен второй тур выборов.
Выборы проходят на фоне увеличения числа насильственных преступлений и экономического кризиса. Действующий президент находится в конфликте с вице-президентом, о чем сообщает The New York Times.
Как пишет The New York Times, действующий президент использовал картонные фигуры с собственным изображением для агитации. Нобоа занимает должность президента всего 15 месяцев. На прошлых президентских выборах он выдвигался от альянса «Национальное демократическое действие».
«Национальное демократическое действие» — политический альянс и движение в Эквадоре, созданные для поддержки кандидатуры Даниэля Нобоа на президентских выборах 2023 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.