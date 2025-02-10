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В первом туре президентских выборов в Эквадоре не выявлен победитель. Подсчет голосов почти завершен

Минимальный отрыв. Первый тур выборов в Эквадоре не выявил победителя
1:18
Мир

В первом туре президентских выборов в Эквадоре не был выявлен победитель. По результатам обработки более 90% голосов действующий президент Нобоа набрал 44,31% голосов избирателей. Для победы кандидату надо набрать более половины от всех голосов. Кроме того, победить можно набрав не менее 40% голосов, опередив ближайшего соперника на 10 процентных пунктов. 

флаг Эквадора
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Эквадора

Оппозиционный кандидат Луиса Гонсалес набирает 43,83% голосов, таким образом отрыв действующего президента не превышает 1%. В Эквадоре будет проведен второй тур выборов.

Выборы проходят на фоне увеличения числа насильственных преступлений и экономического кризиса. Действующий президент находится в конфликте с вице-президентом, о чем сообщает The New York Times.

Как пишет The New York Times, действующий президент использовал картонные фигуры с собственным изображением для агитации. Нобоа занимает должность президента всего 15 месяцев. На прошлых президентских выборах он выдвигался от альянса «Национальное демократическое действие».

 

Уточнения

«Национальное демократическое действие»  — политический альянс и движение в Эквадоре, созданные для поддержки кандидатуры Даниэля Нобоа на президентских выборах 2023 года.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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