Президент Франции объявил об инвестициях в изучение искусственного интеллекта в размере до 109 миллиардов евро

Ответ Трампу? Макрон объявил об инвестициях в изучение искусственного интеллекта

Перед саммитом в Париже президент Франции Эммануэль Макрон объявил о значительных инвестициях на ближайшие годы в проекты, связанные с искусственным интеллектом. По данным Bloomberg, общий объем инвестиций может составить 109 млрд евро от различных компаний и фондов.

Фото: Веб-сайт правительства Франции Макрон

Власти Франции заявили, что планируют направить эти средства на изучение искусственного интеллекта. Фонд из Объединённых Арабских Эмиратов намерен вложить от 30 до 50 миллиардов евро в строительство нового кампуса для центров обработки данных во Франции.

Компания Brookfield Asset Management планирует инвестировать 20 миллиардов евро в проекты, связанные с искусственным интеллектом, в течение следующих пяти лет. Макрон отметил, что ожидает инвестиций и от других французских компаний.

Президент Франции подчеркнул важность этих проектов, сообщил, что необходимо сохранять конкурентоспособность на фоне активного развития проектов в сфере искусственного интеллекта в других странах. Макрон сказал, что Франции и Европе нужно быстро наверстать упущенное, если они хотят остаться в игре.

Кроме того, Макрон заявил, что инвестировать в искусственный интеллект очень важно. Ранее Макрон заявлял, что США не надо вредить экономике ЕС, а пошлины нанесут ущерб самим США.

Уточнения

Инвестиции — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

