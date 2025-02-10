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Джей Ди Вэнс утверждает, что суды не могут ограничивать законную власть Белого дома

Суды не имеют права ограничивать власть Трампа? Джей Ди Вэнс сделал заявление
0:48
Мир

Официальные лица выразили тревогу после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс предположил, что федеральные суды не имеют права ограничивать законную власть Белого дома. Об этом пишет The Independent.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

В статье высказывается мнение, что администрация Дональда Трампа, возможно, готовится нарушить судебное решение. Сенатор Адам Шифф заявил, что не обязательно быть юристом, чтобы знать, что игнорирование судебных решений, которые нам не нравятся, ставит нас на путь беззакония. 

Ранее стало известно, что суд в Нью-Йорке закрыл департаменту эффективности государственного управления доступ к данным Минфина США. Суд вынес предварительный запрет, слушание по делу пройдет 14 февраля.

Уточнения

Департамент эффективности правительства  официально известный как Временная организация службы DOGE США, — временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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