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Инициативная группа из Дании предлагает США продать Калифорнию

Триллион долларов и пожизненный запас выпечки. В Дании предложили выкупить Калифорнию у США
1:15
Мир

Инициативная группа из Дании хочет выкупить штат Калифорния у США. Инициатива стала ответом на заявления Дональда Трампа о покупке Гренландии.

флаг Дании
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Дании

Датчане собираются предложить США триллион долларов и пожизненный запас датской выпечки. Об этом пишет Politico. На сайте инициативной группы указано, что уже 198 274 человека поддержали инициативу.

Руководитель инициативной группы полагает, что переговоры с администрацией США должны проводить представители производителя конструкторов Lego. 

На сайте инициативной группы указано, что желание купить Калифорнию связано с климатом в штате, ростом авокадо и другими причинами. Кроме того, сказано о желании принести датскую свободу в Калифорнию, инициативная группа планирует собрать триллион долларов.

Дональд Трамп говорил о желании присоединить остров к США, он не исключил отправку армии. Дания отвергла эту идею. Премьер-министр Дании ездила по странам ЕС, чтобы заручиться поддержкой. Известно, что ранее страны НАТО обсуждали возможность отправки войск в Гренландию.  

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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