Инициативная группа из Дании предлагает США продать Калифорнию

Инициативная группа из Дании хочет выкупить штат Калифорния у США. Инициатива стала ответом на заявления Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Датчане собираются предложить США триллион долларов и пожизненный запас датской выпечки. Об этом пишет Politico. На сайте инициативной группы указано, что уже 198 274 человека поддержали инициативу.
Руководитель инициативной группы полагает, что переговоры с администрацией США должны проводить представители производителя конструкторов Lego.
На сайте инициативной группы указано, что желание купить Калифорнию связано с климатом в штате, ростом авокадо и другими причинами. Кроме того, сказано о желании принести датскую свободу в Калифорнию, инициативная группа планирует собрать триллион долларов.
Дональд Трамп говорил о желании присоединить остров к США, он не исключил отправку армии. Дания отвергла эту идею. Премьер-министр Дании ездила по странам ЕС, чтобы заручиться поддержкой. Известно, что ранее страны НАТО обсуждали возможность отправки войск в Гренландию.
Гренландия — крупнейший на Земле остров.
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