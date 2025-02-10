Инициативная группа из Дании предлагает США продать Калифорнию

Триллион долларов и пожизненный запас выпечки. В Дании предложили выкупить Калифорнию у США

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Инициативная группа из Дании хочет выкупить штат Калифорния у США. Инициатива стала ответом на заявления Дональда Трампа о покупке Гренландии.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России флаг Дании

Датчане собираются предложить США триллион долларов и пожизненный запас датской выпечки. Об этом пишет Politico. На сайте инициативной группы указано, что уже 198 274 человека поддержали инициативу.

Руководитель инициативной группы полагает, что переговоры с администрацией США должны проводить представители производителя конструкторов Lego.

На сайте инициативной группы указано, что желание купить Калифорнию связано с климатом в штате, ростом авокадо и другими причинами. Кроме того, сказано о желании принести датскую свободу в Калифорнию, инициативная группа планирует собрать триллион долларов.

Дональд Трамп говорил о желании присоединить остров к США, он не исключил отправку армии. Дания отвергла эту идею. Премьер-министр Дании ездила по странам ЕС, чтобы заручиться поддержкой. Известно, что ранее страны НАТО обсуждали возможность отправки войск в Гренландию.

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

