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ЕС может изменить правила, чтобы увеличить военный бюджет

Увеличат расходы. ЕС планирует изменить правила, чтобы увеличить военный бюджет
1:06
Мир

ЕС планирует изменить правила, чтобы увеличить военный бюджет. Некоторые виды военных расходов, которые в настоящее время учитываются при расчете дефицита бюджета страны, в частности расходы на техобслуживание оборудования, могут быть учтены вместе с основными расходами на оборону. 

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Однако данных мер может быть недостаточно для Италии, Испании и Франции, стран с высоким уровнем дефицита бюджета. Об этом сообщает Politico.

В соответствии с действующими правилами дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% от ВВП. Но странам может быть предоставлено больше времени для достижения этих уровней, если они инвестируют в военный бюджет. 

Кроме того, Poltico пишет, что страны ЕС активно ищут способы финансирования военного бюджета. Но канцлер Германии выступает против выпуска еврооблигаций для финансирования военных расходов.

Ранее стало известно, что НАТО проводило обсуждение вопроса отправки войск в Гренландию. Германия поддержала эту идею.

Уточнения

Гренландия — крупнейший на Земле остров.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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