Станет ли остров "новой звездой" на флаге США

Арктика — в огне из-за планов Трампа по Гренландии

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Гренландия – "парадная дверь в Северную Америку", имеющая стратегическое значение для безопасности США, но также — колониальная территория страны-участницы НАТО, получившая самоуправление в 1979 году, а в 2008 году – право на референдум о независимости.

США уже проявляют большой интерес к Гренландии: изменение климата открывает новые морские пути, остров богат природными ресурсами, включая нефть, газ и редкоземельные минералы. Американская база внутри Полярного круга, расположенная на северо-западе Гренландии, даст Космическим силам США «Превосходство в космосе», как утверждают военные.

Мнения жителей Гренландии разделились: некоторые считают, что стоит сблизиться с Вашингтоном, упоминая, что во времена Второй мировой войны именно американцы защищали остров от нацистов; некоторые просто тяготеют к союзу США, не желая становиться «новой звездой на флаге»; есть и те, кто не хочет разрывать связи с Данией, невзирая на преступления против инуитов, коренного населения острова, составляющего 90%. В период с 1960 по 1970 годы молодым девушкам-инуиткам врачи в принудительном порядке устанавливали внутриматочные контрацептивы. Ожидается, что "спиральное дело" завершится в этом году. Долгое время на территории Гренландии действовала «юридическая безотцовщина», позволявшая датским мужчинам избегать какой-либо ответственности за своего ребенка от жительницы Гренландии.

В марте в Гренландии пройдут выборы, которые покажут, как жители острова видят свое будущее.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Его площадь составляет 2 166 086 км², протяжённость с севера на юг составляет 2700 км, а с запада на восток — 1300 км. По площади он в три раза уступает Австралии — наименьшему из континентов. Крупнейший населённый пункт острова — Нуук (Готхоб), 17 984 человека (2019). Город расположен на полуострове в западной части Гренландии. В 2025 году премьер-министр Гренландии Эгеде вновь поднял вопрос о независимости от Дании в связи с предложениями Трампа купить остров.





Инуи́ты (англ. Inuit, инуктитут ᐃᓄᐃᑦ, «люди») — этническая группа автохтонных народов. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера, объединённых под общим названием «эскимосы». Инуиты делятся на восемь основных подгрупп: лабрадорские инуиты (Labrador Inuit), унгавские (или квебекские) инуиты, инуиты Баффиновой Земли, иглулик (Igloolik), карибу (Caribou), нетсилик (Netsilik), инуиты Западной Арктики (Copper and Western Arctic Inuit). К инуитам также причисляют коренных жителей Гренландии калааллитов, а также порядка 2000 аборигенов восточных областей Чукотки. Общая численность инуитов, по данным переписи населения 2006 года, — 50 485 человек (по данным переписи 2011 года — 59 000).



