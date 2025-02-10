Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кукуруза поможет оценить качество работы кишечника: сделайте вот что
Увеличат расходы. ЕС планирует изменить правила, чтобы увеличить военный бюджет
Как пережить потерю пушистого друга: советы для тех, кто потерял верного спутника
Оттенки блонда, которые старят: советы профессионалов
ВСУ стягивает силы к Курской области — что происходит?
Депутат Госдумы резко ответил на слова Зеленского о мире: тиран и безумец
Запах газа в салоне — что делать, и чем это грозит водителю
В Ингушетии появятся новые туристические маршруты в 2025 году
Мучнистая роса атакует цветы? Попробуйте эти 3 надёжных средства

Станет ли остров "новой звездой" на флаге США

Арктика — в огне из-за планов Трампа по Гренландии
1:49
Мир

Гренландия – "парадная дверь в Северную Америку", имеющая стратегическое значение для безопасности США, но также — колониальная территория страны-участницы НАТО, получившая самоуправление в 1979 году, а в 2008 году – право на референдум о независимости.

США уже проявляют большой интерес к Гренландии: изменение климата открывает новые морские пути, остров богат природными ресурсами, включая нефть, газ и редкоземельные минералы. Американская база внутри Полярного круга, расположенная на северо-западе Гренландии, даст Космическим силам США «Превосходство в космосе», как утверждают военные.

Мнения жителей Гренландии разделились: некоторые считают, что стоит сблизиться с Вашингтоном, упоминая, что во времена Второй мировой войны именно американцы защищали остров от нацистов; некоторые просто тяготеют к союзу США, не желая становиться «новой звездой на флаге»; есть и те, кто не хочет разрывать связи с Данией, невзирая на преступления против инуитов, коренного населения острова, составляющего 90%. В период с 1960 по 1970 годы молодым девушкам-инуиткам врачи в принудительном порядке устанавливали внутриматочные контрацептивы. Ожидается, что "спиральное дело" завершится в этом году. Долгое время на территории Гренландии действовала «юридическая безотцовщина», позволявшая датским мужчинам избегать какой-либо ответственности за своего ребенка от жительницы Гренландии.

В марте в Гренландии пройдут выборы, которые покажут, как жители острова видят свое будущее.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Его площадь составляет 2 166 086 км², протяжённость с севера на юг составляет 2700 км, а с запада на восток — 1300 км. По площади он в три раза уступает Австралии — наименьшему из континентов. Крупнейший населённый пункт острова — Нуук (Готхоб), 17 984 человека (2019). Город расположен на полуострове в западной части Гренландии. В 2025 году премьер-министр Гренландии Эгеде вновь поднял вопрос о независимости от Дании в связи с предложениями Трампа купить остров.
 

Инуи́ты (англ. Inuit, инуктитут ᐃᓄᐃᑦ, «люди») — этническая группа автохтонных народов. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера, объединённых под общим названием «эскимосы». Инуиты делятся на восемь основных подгрупп: лабрадорские инуиты (Labrador Inuit), унгавские (или квебекские) инуиты, инуиты Баффиновой Земли, иглулик (Igloolik), карибу (Caribou), нетсилик (Netsilik), инуиты Западной Арктики (Copper and Western Arctic Inuit). К инуитам также причисляют коренных жителей Гренландии калааллитов, а также порядка 2000 аборигенов восточных областей Чукотки. Общая численность инуитов, по данным переписи населения 2006 года, — 50 485 человек (по данным переписи 2011 года — 59 000).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Наука и техника
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города Аудио 
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Трамп пойдёт на условия Путина по Украине, потому что Си едет в Москву совещаться Любовь Степушова Этот район Александрии скрывает нечто невероятное — возможно, саму гробницу Александра Македонского Игорь Буккер Украина получила первую партию французских истребителей Dassault Mirage 2000 Дмитрий Плотников
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Последние материалы
В Ингушетии появятся новые туристические маршруты в 2025 году
Поставки скоро запретят: россияне массово скупают игровые приставки
Арктика — в огне из-за планов Трампа по Гренландии
Этот простой трюк поможет быстрее выздороветь при простуде
Зарядка за 10 минут — простой способ контролировать вес и улучшить здоровье
Хрустящие снаружи, нежные внутри: как приготовить домашние эклеры
Исследование показало, что 13% россиян путешествуют ради концертов
Полезнее и дешевле: привычные продукты, которые заменят суперфуды
Этот фонарик можно съесть прямо с куста: чем полезен физалис и зачем нужен он в саду
Россиянам рассказали, в какие страны не пустят с вейпами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.