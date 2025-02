Английская церковь отвергла безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия

Английская церковь признала негодными для причастия безалкогольное вино и безглютеновый хлеб. В составе хлеба должна быть пшеничная мука, а вино — быть ферментированным соком винограда. Об этом пишет издание Independent.

Фото: commons.wikimedia.org by Dosseman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ церковь

Напомним, хлеб и вино во время причастия являются символами тела и крови Христа. Их назначение исключает использование заменителей. Поводом для обсуждения стало предложение одного из членов синода.

Элис Кемп обратилась к руководству с предложением заменить продукты, содержащие алкоголь и глютен. Среди прихожан есть люди, которым нельзя употреблять эти вещества. Однако в Церкви канонику ответили, что такая замена невозможна по двум причинам.

Первая — это канон, а вторая — любая форма причастия для истинно верующих имеет силу. Если человек не может употреблять глютен или вино, он все равно причастен к телу и крови Христа.

Уточнения

Це́рковь А́нглии (англ. The Church of England; аббр. C of E) — государственная христианская церковь в Англии, Матерь-Церковь (The Mother Church) всемирного Англиканского сообщества.