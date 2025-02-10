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Расточительство будет прекращено. Трамп поручил прекратить выпуск монет номиналом в цент

Оптимизация дошла до цента. Трамп поручил прекратил выпуск монеты
1:10
Мир

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентовых монет из-за их высокой себестоимости. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. 

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Трамп отметил, что производство пенни обходится стране дороже, чем их номинальная стоимость, он назвал это расточительством. Президент поручил министру финансов прекратить выпуск новых монет. 

По данным CNN, одной из причин увеличения себестоимости производства монет является рост цен на металлы. В материале телеканала отмечается, что отказ от одноцентовых монет может быть полезен для бизнеса, так как это сэкономит время кассиров.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что вскоре поручит Маску проверить Пентагон и министерство образования США. Президент считает, что будет обнаружена коррупция. Кроме того, президент обвинял Агентство США по международному развитию (USAID) в том, что оно, вероятно, платило американским СМИ за позитивные статьи о демократах.

Уточнения

Один цент США — монеты США номиналом в 1 цент, чеканящиеся с 1793 года по сегодняшний день. Имеют множество разновидностей. 
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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