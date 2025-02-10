Дональд Трамп вскоре объявит о введении новых пошлин и взаимных тарифов

Новые пошлины. Трамп вскоре объявит о введении пошлин на сталь и алюминий

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Трамп заявил, что объявит о 25% пошлинах на сталь и алюминий 10 февраля, об этом сообщает The Associated Press. Они будут распространятся и на товары из Канады и Мексики. Пошлинами будет облагаться продукция, которая будет ввезена в США.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Дональд Трамп также заявил, что собирается объявить о введении взаимных тарифов во вторник или среду. Суть этих мер заключается в том, что США будут вводить импортные пошлины на товары из тех стран, которые взимают пошлины на американскую продукцию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя недавние действия Трампа, заявил, что США не следует вредить ЕС, это нанесет ущерб самим США. Макрон прогнозирует рост цен в США из-за пошлин.

В феврале президент США ввел пошлины на китайские товары в размере 10%, а также на товары из Канады и Мексики — в размере 25%. Правительства Канады и Мексики сумели достичь соглашения об отсрочке взимания этих пошлин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

