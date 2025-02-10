Макрон рекомендовал Трампу не вредить экономике ЕС

Макрон дал совет Трампу и призвал заняться Китаем

Эмманюэль Макрон, президент Франции, считает, что отношения с Европой не являются приоритетной проблемой для США, и Вашингтону следует сосредоточиться на других вопросах, а не на попытках навредить экономике Европейского союза. Это заявление он сделал в интервью CNN.

Фото: Веб-сайт правительства Франции Макрон

Макрон заявил, что главная проблема для США — это Китай. Он добавил, что интеграция между США и ЕС высока, введение пошлин приведет к повышению цен и росту инфляции в самих США. Кроме того, Макрон заметил, что Европа является союзником США, поэтому не нужно угрожать ей пошлинами.

В начале февраля президент США ввел пошлины на китайские товары в размере 10%, а на канадские и мексиканские — в размере 25%. Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке взимания пошлин.

В ответ на действия США Китай подал жалобу в ВТО, ввел пошлины в 10–15% на 80 различных видов товаров, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее стало известно, что трейдеры начали забирать золотые слитки из Банка Англии из-за действий Трампа и других экономических причин.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств.

