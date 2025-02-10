Универсальный план примирения Трампа: накрутить тарифы

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Мир

Дональд Трамп заявил о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что Путин обеспокоен жертвами среди солдат, однако не подтвердил, что российский лидер представил конкретные предложения по урегулированию ситуации. Трамп также упомянул о существовании некоего плана прекращения огня, но детали раскрывать не стал, намекнув на готовность российской стороны к сотрудничеством с США.

По оценкам Трампа, за время конфликта погибло около миллиона российских солдат и 700 тысяч украинских, что значительно превышает оценки, озвученные украинскими властями и независимыми экспертами.

По заявлениям советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, вопрос урегулирования обсуждался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами стран Ближнего Востока. Он заверил, что все выразили готовность оказать помощь в прекращении конфликта, и подтвердил намерение Трампа использовать экономические инструменты — налоги, пошлины и санкции — в отношении России. Уолтц также подчеркнул, что администрация Трампа намерена переложить ответственность за безопасность в Европе на самих европейцев.

Трамп призвал к скорейшему началу переговоров, подчеркнув, что "они хотят встретиться". Он выразил сожаление о гибели молодых солдат с обеих сторон, проводя параллель с собственными сыновьями. На фоне предвыборной кампании он неоднократно обещал быстро урегулировать украинский конфликт в случае своего переизбрания.

Кремль пока воздерживается от комментариев относительно возможного телефонного разговора между Путиным и Трампом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил информационному агентству ТАСС, что ему ничего не известно об этом.

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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