США и Северная Корея: Держи друга близко, а врага — ещё ближе.

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В пятницу на встрече с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой в Вашингтоне Трамп заявил о намерениях США поддерживать и развивать отношения с Северной Кореей, поскольку обеспокоен её активностью в ядерной повестке, традиционно являющейся камнем преткновения в американо-северокорейских отношениях из-за разрабатываемого и находящегося на вооружении ядерного оружия разной дальности: от способного поразить территории союзников США — Южной Кореи и Японии, до способного поразить базы США в Тихом океане. Заявления Ким Чен Ына о наличии у Северной Кореи действующего ядерного оружия большой дальности вызывают опасения у экспертов.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ким Чен Ын

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын отметил, что само присутствие США в регионе Северо-Восточной Азии, размещение ядерных стратегических вооружений и проведение военных учений совместно с Японией и Южной Кореей создают опасный военный дисбаланс и угрожают безопасности Северной Кореи, что провоцирует рост напряжённости и является причиной продолжать развитие и расширение ядерного потенциала. Таким образом, Ким Чен Ын фактически переложил ответственность за нестабильность в регионе на США.

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика не стремится к эскалации напряжённости, однако предпримет необходимые шаги для поддержания военного равновесия в регионе, а также выразил поддержку России в конфликте с Украиной, заявив, что армия и народ КНДР будут оказывать поддержку российским военным в защите суверенитета и территориальной целостности страны в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве между Северной Кореей и Россией.

Ранее появлялась информация о том, что Южная Корея подозревает Северного соседа в подготовке к отправке дополнительных войск в Россию, в дополнение к уже находящимся там 11 тысячам военнослужащих.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке. С запада страна омывается Жёлтым морем, с востока — Японским морем. Площадь страны составляет 122 762 км², а население, по оценке 2023 года, — более 26 миллионов человек. Таким образом, она занимает девяносто седьмое место в мире по территории и пятьдесят третье по населению.





Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?, по Концевичу — Ким Джонъы́н, род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года; альтернативное название должности — «Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики»), генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. Сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена. После смерти своего отца в 2011 году возглавил КНДР. Он занимает должности генерального секретаря Трудовой партии Кореи (в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 годами и председателя в 2016—2021 годах), председателя Центральной военной комиссии ТПК, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума Политбюро партии — высшего органа принятия решений в КНДР. Правление Ким Чен Ына отмечено продолжением разработок ракетного и ядерного оружия, запуском космических спутников, проведением экономических реформ, развитием дружеских отношений с Китайской Народной Республикой, а также колебаниями в отношениях с Южной Кореей и странами Запада: от резкого ухудшения в 2015—2017 годах до оттепели в 2018 году.



