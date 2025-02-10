Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп и Уолтц подбивают Индию и Китай экономически давить на Россию?
Правила ухода за амариллисом: как добиться пышного цветения
Сегодня договорились разъехаться после ДТП, завтра остались без прав — русская рулетка на дороге
Рыбка, которая точно не будет сухой: рецепт сочной запечённой трески с овощами
Создайте прекрасные садовые украшения из пня дерева
Как повлиять на того, кто с вами не согласен — мнение психолога
Отель в дикой природе — туристы добираются пешком или на велосипедах
Основные причины, почему волосы выглядят плохо даже после укладки
Прохор Шаляпин рассказал о самом ужасном подарке, который он получал

США и Северная Корея: Держи друга близко, а врага — ещё ближе.

2:05
Мир

В пятницу на встрече с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой в Вашингтоне Трамп заявил о намерениях США поддерживать и развивать отношения с Северной Кореей, поскольку обеспокоен её активностью в ядерной повестке, традиционно являющейся камнем преткновения в американо-северокорейских отношениях из-за разрабатываемого и находящегося на вооружении ядерного оружия разной дальности: от способного поразить территории союзников США — Южной Кореи и Японии, до способного поразить базы США в Тихом океане. Заявления Ким Чен Ына о наличии у Северной Кореи действующего ядерного оружия большой дальности вызывают опасения у экспертов.

Ким Чен Ын
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ким Чен Ын

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын отметил, что само присутствие США в регионе Северо-Восточной Азии, размещение ядерных стратегических вооружений и проведение военных учений совместно с Японией и Южной Кореей создают опасный военный дисбаланс и угрожают безопасности Северной Кореи, что провоцирует рост напряжённости и является причиной продолжать развитие и расширение ядерного потенциала. Таким образом, Ким Чен Ын фактически переложил ответственность за нестабильность в регионе на США.

Также Ким Чен Ын подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика не стремится к эскалации напряжённости, однако предпримет необходимые шаги для поддержания военного равновесия в регионе, а также выразил поддержку России в конфликте с Украиной, заявив, что армия и народ КНДР будут оказывать поддержку российским военным в защите суверенитета и территориальной целостности страны в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве между Северной Кореей и Россией.

Ранее появлялась информация о том, что Южная Корея подозревает Северного соседа в подготовке к отправке дополнительных войск в Россию, в дополнение к уже находящимся там 11 тысячам военнослужащих.

 

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке. С запада страна омывается Жёлтым морем, с востока — Японским морем. Площадь страны составляет 122 762 км², а население, по оценке 2023 года, — более 26 миллионов человек. Таким образом, она занимает девяносто седьмое место в мире по территории и пятьдесят третье по населению.
 

Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?, по Концевичу — Ким Джонъы́н, род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года; альтернативное название должности — «Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики»), генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. Сын Ким Чен Ира и внук Ким Ир Сена. После смерти своего отца в 2011 году возглавил КНДР. Он занимает должности генерального секретаря Трудовой партии Кореи (в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 годами и председателя в 2016—2021 годах), председателя Центральной военной комиссии ТПК, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума Политбюро партии — высшего органа принятия решений в КНДР. Правление Ким Чен Ына отмечено продолжением разработок ракетного и ядерного оружия, запуском космических спутников, проведением экономических реформ, развитием дружеских отношений с Китайской Народной Республикой, а также колебаниями в отношениях с Южной Кореей и странами Запада: от резкого ухудшения в 2015—2017 годах до оттепели в 2018 году.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной
Шоу-бизнес
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Последние материалы
Рыбка, которая точно не будет сухой: рецепт сочной запечённой трески с овощами
США и Северная Корея: Держи друга близко, а врага — ещё ближе.
Создайте прекрасные садовые украшения из пня дерева
Как повлиять на того, кто с вами не согласен — мнение психолога
Отель в дикой природе — туристы добираются пешком или на велосипедах
Основные причины, почему волосы выглядят плохо даже после укладки
Прохор Шаляпин рассказал о самом ужасном подарке, который он получал
Миф о приседаниях: действительно ли они делают ягодицы красивыми?
Рынок кофе в России на грани стагнации: как это отразится на ценах?
Этот звук — сигнал бедствия! Вот когда шум стиральной машины опасен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.