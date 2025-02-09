Чем был известен первый президент – освободитель Намибии?

Умер критик Запада и отец нации — Сэм Нуйома

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Как и большинство африканских стран, Намибия имеет непростую историю. До Первой мировой войны она была колонией Германии, затем перешла под управление Южной Африки. Прошла через экономическую эксплуатацию — большинство прибыльных отраслей: горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство контролировались европейцами, — через апартеид и расовую сегрегацию, дискриминацию чернокожего населения на их исконно родных землях. Коренное население было лишено права голоса в управлении своей страной.

Фото: wikipedia Сэм Нуйома

Сэм Нуйома начал вооруженную борьбу за независимость в 1966 году, противостоя ЮАР в жестокой войне. Став первым президентом, Нуйома получил страну, находящуюся в экономической зависимости, с разваленной инфраструктурой, низким уровнем образования и здравоохранения. И правил ею 15 лет.

Проводя политику примирения и единства, укрепляя социальную политику и проведя земельную реформу, он разработал программу перераспределения земли, в результате которой коренные африканцы получили землю, выкупленную у колонизаторов и переселенцев. Нуйома сформировал парламент, правительство и судебную систему, разработал конституцию государства и активно участвовал во внешнеполитических мероприятиях. При нем Намибия стала членом ООН. Одной из его главных задач была диверсификация экономики. Намибийцы видели в нем лидера, который привел страну к демократии и стабильности после тяжелого периода.

Нуйома стал одним из последних представителей поколения африканских лидеров, таких как Нельсон Мандела, Роберт Мугабе, Кеннет Каунда и Самора Машел, которые освободили свои страны от колониальной зависимости или правления европейского меньшинства. При этом Нуйома нередко оказывался в центре внимания мировых СМИ из-за своей резкой критики западных стран. Он утверждал, что синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) является искусственно созданным биологическим оружием, и делал заявления против гомосексуальности, называя представителей ЛГБТ "идиотами", а саму гомосексуальность — "чуждой и порочной идеологией". ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.

О смерти Нуйомы в воскресенье объявил нынешний президент Намибии Нанголо Мбумба, сообщивший, что Нуйома умер в субботу вечером после госпитализации в столице, Виндхуке.

Уточнения

Сэ́мюэль Дэниел Шафиишуна Нуйо́ма, англ. Samuel Daniel Shafiishuna Nujoma (чаще Сэм Нуйома, англ. Sam Nujoma; 12 мая 1929, Онганджера, Юго-Западная Африка – 8 февраля 2025) — первый президент Намибии с 21 марта 1990 до 21 марта 2005 года, председатель партии СВАПО с 1960 до 2007 года.



