Советник президента США Майкл Уолц заявил, что USAID тратил деньги неэффективно и не противодействовал влиянию Китая

USAID не сдерживал влияние Китая, а деньги тратил неэффективно, заявил Майкл Уолц

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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) не справляется с задачами по сдерживанию влияния Китая. Заявление было сделано в эфире телеканала NBC.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ Флаг Китая

Уолц отметил, что многие миссии и программы USAID не совпадают с целями США, такими как противодействие влиянию Китая, USAID занимается другими делами, не соответствующими видению президента.

Он также поделился своим личным опытом работы на Ближнем Востоке, где сталкивался с неэффективным использованием средств USAID.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп собирается поручить Маску проверить министерство образования, а затем – Пентагон. Президент ожидает, что будет выявлена коррупция.

Уточнения

Департамент эффективности правительства официально известный как Временная организация службы DOGE США,— временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США.

