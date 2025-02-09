Советник президента США Майкл Уолц заявил, что USAID тратил деньги неэффективно и не противодействовал влиянию Китая

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) не справляется с задачами по сдерживанию влияния Китая. Заявление было сделано в эфире телеканала NBC.
Уолц отметил, что многие миссии и программы USAID не совпадают с целями США, такими как противодействие влиянию Китая, USAID занимается другими делами, не соответствующими видению президента.
Он также поделился своим личным опытом работы на Ближнем Востоке, где сталкивался с неэффективным использованием средств USAID.
Недавно стало известно, что Дональд Трамп собирается поручить Маску проверить министерство образования, а затем – Пентагон. Президент ожидает, что будет выявлена коррупция.
Департамент эффективности правительства официально известный как Временная организация службы DOGE США,— временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США.
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