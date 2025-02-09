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Советник президента США Майкл Уолц заявил, что USAID тратил деньги неэффективно и не противодействовал влиянию Китая

USAID не сдерживал влияние Китая, а деньги тратил неэффективно, заявил Майкл Уолц
0:53
Мир

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) не справляется с задачами по сдерживанию влияния Китая. Заявление было сделано в эфире телеканала NBC. 

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Уолц отметил, что многие миссии и программы USAID не совпадают с целями США, такими как противодействие влиянию Китая, USAID занимается другими делами, не соответствующими видению президента.

Он также поделился своим личным опытом работы на Ближнем Востоке, где сталкивался с неэффективным использованием средств USAID.

Недавно стало известно, что Дональд Трамп собирается поручить Маску проверить министерство образования, а затем – Пентагон. Президент ожидает, что будет выявлена коррупция.

Уточнения

Департамент эффективности правительства  официально известный как Временная организация службы DOGE США,— временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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