Трамп поручит Маску проверить министерство образования, а затем – Пентагон, чтобы выявить мошенничество

Снова коррупция? Трамп поручит Маску проверить министерство образования, а затем – Пентагон

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время поручит Илону Маску, главе департамента эффективности государственного управления, провести проверки в министерстве образования и Пентагоне, чтобы выявить масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений на сотни миллиардов долларов.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что, возможно, в течение следующих 24 часов поручит Маску проверить министерство образования, а затем – Пентагон. Трамп уверен, что он найдет мошенничество и злоупотребления на сотни миллиардов долларов.

По мнению Трампа, американцы проголосовали за него, чтобы он разоблачил подобные схемы. Президент США подчеркнул, что Маск активно вовлечен в процесс и не преследует личной выгоды, добавив, что его удивляет, как Маск находит на это время.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке программ международной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) на 90 дней, что привело к тому, что большинство сотрудников агентства были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Трамп также заявлял, что USAID, вероятно, платило нескольким крупным американским СМИ за размещение положительных материалов о демократах.

Несколько профсоюзов в США потребовали возобновления работы USAID и подали иск в федеральный суд в Вашингтоне, оспаривая действия Трампа. Ответчиками по делу выступают президент Дональд Трамп, Государственный департамент и его глава Марко Рубио, Министерство финансов и его глава Скотт Бессент, а также Агентство США по международному развитию.

Уточнения

Департамент эффективности правительства официально известный как Временная организация службы DOGE США,— временная организация в рамках Службы DOGE США, ранее известной как Служба цифровых технологий США.

