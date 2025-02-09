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Выход Прибалтики из БРЭЛЛ нанесет урон Евросоюзу, — постпредство

0:52
Мир

Прибалтика отключена от энергетической системы БРЭЛЛ. Какие у этого могут быть последствия, рассказали в постпредстве РФ при ЕС.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

Система Калининградской области перешла в автономный режим после выхода прибалтийских стран из единого энергетического кольца. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

"Выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ — политически мотивированный шаг, который приведет к росту цен на электроэнергию в регионе", — пишет ТАСС согласно информации, которую передало постпредство.

Там добавили, что этот шаг может ухудшить надежности функционирования энергосистем и ослабить конкурентные позиций экономики Евросоюза.

БРЭЛЛ — Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы.

Уточнения

Электрическое кольцо Беларуси и России (ЭК БР), ранее ЭК БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы) — синхронный режим работы энергетических систем Беларуси и России (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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