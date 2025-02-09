Прибалтика отключена от энергетической системы БРЭЛЛ. Какие у этого могут быть последствия, рассказали в постпредстве РФ при ЕС.
Система Калининградской области перешла в автономный режим после выхода прибалтийских стран из единого энергетического кольца. Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.
"Выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ — политически мотивированный шаг, который приведет к росту цен на электроэнергию в регионе", — пишет ТАСС согласно информации, которую передало постпредство.
Там добавили, что этот шаг может ухудшить надежности функционирования энергосистем и ослабить конкурентные позиций экономики Евросоюза.
БРЭЛЛ — Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы.
Электрическое кольцо Беларуси и России (ЭК БР), ранее ЭК БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы) — синхронный режим работы энергетических систем Беларуси и России (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.