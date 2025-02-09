Президент США Дональд Трамп решил объявить войну экологии. Он собрался отменить запрет на аксессуары, введеный его предшественником Джо Байденом.
Бумажные аналоги — это не просто неудобно, а настоящая катастрофа. Они растворяются в напитках, превращая удовольствие в борьбу за выживание, считает американский лидер, пишет KP. RU.
"Назад к пластику!" — воскликнул он.
"Откат" пластиковых трубочек — только часть масштабного плана Трампа. Он также собирается выйти из Парижского соглашения по климату и отменить все "избыточные" эко-нормы, упростить добычу полезных ископаемых и разрешить бизнесу работать без вмешательства "зеленых фанатиков".
Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.