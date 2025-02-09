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Трамп объявил войну экологии: зачем политик вернул пластиковые трубочки?

0:45
Мир

Президент США Дональд Трамп решил объявить войну экологии. Он собрался отменить запрет на аксессуары, введеный его предшественником Джо Байденом.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Бумажные аналоги — это не просто неудобно, а настоящая катастрофа. Они растворяются в напитках, превращая удовольствие в борьбу за выживание, считает американский лидер, пишет KP. RU.

"Назад к пластику!" — воскликнул он.

"Откат" пластиковых трубочек — только часть масштабного плана Трампа. Он также собирается выйти из Парижского соглашения по климату и отменить все "избыточные" эко-нормы, упростить добычу полезных ископаемых и разрешить бизнесу работать без вмешательства "зеленых фанатиков".

Уточнения

Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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