Как Запад пытается сдерживать Москву через Кавказ, объяснила профессор

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Ни для кого не секрет, что сейчас в мире формируется новый порядок — глобальная политсистема терпит изменения. Мир становится многополярным. Профессор, завкафедрой философии и политологии СОГУ Лариса Дзахова рассказала, как в этих условиях происходит "сдерживание" России Западом, и как с этим связано Закавказье.

Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черное море Абхазия

"США пытаются "сдерживать" Москву. Эта стратегия реализуется ими с маниакальной настойчивостью во всех странах бывшего СНГ, граничащих с Россией. Особое внимание западные "партнёры" уделяют Закавказью, где геополитические интересы РФ выражаются в развитии двустороннего сотрудничества, в присутствии военного контингента и расширении всесторонних связей в Черноморском регионе", — рассказала эксперт.

Дзахова назвала актуальным вопрос интеграции с Абхазией, поскольку в Сухуме скоро откроется международный аэропорт, а в Очамчире строится военно-морская база.

"Это бы обеспечило России стратегическое преимущество в Черном море. Однако в условиях неурегулированности статуса Абхазии, замороженного конфликта с Грузией Запад может раскачать ситуацию у границ с Россией", — отметила Дзахова.

Поэтому, как добавила профессор, любые попытки дестабилизировать ситуацию в Абхазии могут рассматриваться Москвой как угроза национальной безопасности нашей страны.

"Появление на политической арене таких фигур таких как Ардзинба, Кварчия, Микаа может привести к расколу общества. А их сомнительное прошлое может негативно отразиться на дальнейшем построении отношений с Россией", — подытожила профессор.

Она считает, что нашей стране стоит выстраивать диалог, как с

действующими властями Сухума, так и с оппозиционными кругами, которые

отрицают обвинения в "антироссийскости".

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

