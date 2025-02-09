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Глава Европейской комиссии призвала ЕС взять оборону и безопасность в свои руки

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1:19
Мир

Глава ЕК заявила, что настало время взять безопасность и обороноспособность в свои руки. Кроме того, она отметила, что НАТО остается основой обороны. Но необходимо наращивать обороноспособность в масштабах всего ЕС.

флаг ЕС
Фото: Веб-сайт ЕС
флаг ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к упрощение законодательства и внедрению инноваций, заявила, что в США теперь новая повестка, но ЕС готов к диалогу. Европа, по ее мнению, твердо придерживается курса на развитие своих глобальных связей и партнерств.

Заявления были распространены пресс-службой Европейской комиссии, а сделаны они были на церемонии, посвященной присоединению Литвы, Латвии и Эстонии к европейской системе электросетей.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Постоянное представительство России при ЕС заявило, что это приведет к проблемам в экономике ЕС и росту цен на электроэнергию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о разрушенной экономике ведущих стран ЕС.

 

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.
 

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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