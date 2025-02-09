Глава Европейской комиссии призвала ЕС взять оборону и безопасность в свои руки

Теперь без США? Глава Европейской комиссии призвала ЕС к большей самостоятельности

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава ЕК заявила, что настало время взять безопасность и обороноспособность в свои руки. Кроме того, она отметила, что НАТО остается основой обороны. Но необходимо наращивать обороноспособность в масштабах всего ЕС.

Фото: Веб-сайт ЕС флаг ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к упрощение законодательства и внедрению инноваций, заявила, что в США теперь новая повестка, но ЕС готов к диалогу. Европа, по ее мнению, твердо придерживается курса на развитие своих глобальных связей и партнерств.

Заявления были распространены пресс-службой Европейской комиссии, а сделаны они были на церемонии, посвященной присоединению Литвы, Латвии и Эстонии к европейской системе электросетей.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Постоянное представительство России при ЕС заявило, что это приведет к проблемам в экономике ЕС и росту цен на электроэнергию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о разрушенной экономике ведущих стран ЕС.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.



