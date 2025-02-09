Трамп приближается к рекорду Франклина Рузвельта по числу указов, подписанных в первые 100 дней после избрания

Побьет ли Трамп рекорд Рузвельта? Трамп подписал 54 указа

Перед своей инаугурацией президент Дональд Трамп говорил, что в свой первый день пребывания в должности подпишет десятки указов. Американские СМИ писали о том, что может быть подписано около 100 указов. На сейчас Трампом подписано 54 указа.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

В 2017 году, когда Трамп занимал должность президента, за первые 100 дней он подписал 30 указов. Об этом сообщало РИА Новости.

Франклин Рузвельт за первые сто дней после вступления в должность президента США подписал 93 указа. Об этом сказано в публикации ABC News. Ни один из президентов, занимавших пост после Франклина Рузвельта, не превысил это число.

На данный момент несколько указов Трампа были заблокированы окружными судами США, что означает, что их выполнение приостановлено, а их будущее неопределенно.

В дополнение к указам Трамп подписывал меморандумы, которые на практике аналогичны указам президента, но не подпадают под те же формальные требования к отчетности и юридическому обоснованию, что и указы президента. Об этом сообщало ABC News.

Уточнения

Указ — вид и название нормативного или индивидуального правового акта, изданного, как правило, главой государства.



