Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любите кофе, но мучает изжога? Теперь пью только так — больше никаких неприятных ощущений
Не боялся выглядеть глупо: Дарья Мельникова назвала черты, которым следует поучиться у Юры Борисова
После картошки нельзя: какие растения могут навредить вашему огороду?
Роскошные волосы без дорогих процедур — доступные секреты ухода
Мучают кривые дверцы шкафа? Узнайте, как выровнять их за 5 минут
Вид спорта для настоящих титанов: испытайте себя в силовом экстриме
АвтоВАЗ разрабатывает Vesta нового поколения с улучшенными характеристиками
Эти три породы кошек идеальны для семей с детьми
Пожилым — с осторожностью: оказывается, овсянка не всем одинаково полезна

Трамп приближается к рекорду Франклина Рузвельта по числу указов, подписанных в первые 100 дней после избрания

Побьет ли Трамп рекорд Рузвельта? Трамп подписал 54 указа
Мир

Перед своей инаугурацией президент Дональд Трамп говорил, что в свой первый день пребывания в должности подпишет десятки указов. Американские СМИ писали о том, что может быть подписано около 100 указов. На сейчас Трампом подписано 54 указа.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

В 2017 году, когда Трамп занимал должность президента, за первые 100 дней он подписал 30 указов. Об этом сообщало РИА Новости.

Франклин Рузвельт за первые сто дней после вступления в должность президента США подписал 93 указа. Об этом сказано в публикации ABC News.  Ни один из президентов, занимавших пост после Франклина Рузвельта, не превысил это число.

На данный момент несколько указов Трампа были заблокированы окружными судами США, что означает, что их выполнение приостановлено, а их будущее неопределенно. 

В дополнение к указам Трамп подписывал меморандумы, которые на практике аналогичны указам президента, но не подпадают под те же формальные требования к отчетности и юридическому обоснованию, что и указы президента. Об этом сообщало ABC News. 

Уточнения

Указ — вид и название нормативного или индивидуального правового акта, изданного, как правило, главой государства.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Авто
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Последние материалы
Рассрочка на жилье: как не заплатить лишнего
Макияж в стиле французских красавиц: секреты легкости и натуральности
Как превратить балкон в стильное место для отдыха
Брокколи станет в разы полезнее — достаточно добавить в блюдо эту приправу
Неожиданные помощники: аксессуары, повышающие комфорт беговых тренировок
В прошлом любимец женщин, теперь — убеждённый холостяк: Алексей Гоман сделал признание о своём одиночестве
Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку
Опасные сочетания напитков: не пейте коктейли с энергетиками и кофе
Экономия или удобство? Почему россияне тратят больше на фастфуд
7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.